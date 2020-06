Perché il sound di Jeff Beck è stato rivoluzionario

Compie 76 anni oggi Jeff Beck, forse il chitarrista più innovativo della sua generazione. Dagli Yardbirds alla carriera solista, non ha mai smesso di sperimentare. Rigorosamente senza plettro.

La carriera di Geoffrey Arnold "Jeff" Beck, nato a Sutton il 24 giugno del 1944, cominciò tra le fila degli Yardbirds, che avevano appena perso Eric Clapton, trasferitosi nei John Mayall's Bluesbreakers.

Fu proprio con Beck che gli Yardbirds divennero uno dei gruppi di punta del rock britannico della fine degli anni Sessanta. Beck, che oltre alla chitarra si dilettava nel violino, si dimostrò un abilissimo show man.

Il cinema, come la musica, non poteva non subirne l'influenza: nella formazione, infatti, Beck apparve anche nel film Blow-Up (1966) di Michelangelo Antonioni, in cui gli Yardbirds girarono alcune sequenze nelle quali Beck sfasciava una chitarra (ad imitazione di Pete Townshend degli Who). Accanto a lui, un giovane Jimmy Page. E pensare che Antonioni avrebbe voluto gli Who…