Clash e impegno politico: il punk militante

Il loro terzo album, LONDON CALLING (scopri qua come è nata la copertina), con il quale i Clash raggiunsero la maturità musicale, conferma questa tendenza all'impegno politico e sociale. Ne è un esempio anche solo il nome scelto, che cita una frase pronunciata in radio dallo speaker Edward R. Murrow durante la Seconda Guerra Mondiale: "London calling: war is declared and battle come down". La guerra è decisa e comincia la battaglia. Scegliendo tale riferimento per inaugurare il loro terzo album, i Clash sembrano avvisarci: i tempi che ci aspettano non sono semplici, e bisognerà combattere.

Sono molti i brani di LONDON CALLING che testimoniano la vena militante dei Clash. Come Spanish Bomb, che ricorda la guerra civile spagnola, o Rock the Casbah, che denuncia il divieto all'epoca appena entrato in vigore in Iran di suonare musica rock.