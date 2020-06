Tutte le colonne sonore firmate dai Goblin

La band che ha fatto la storia del progressive rock italiano è diventata famosa soprattutto per via delle tante colonne sonore alla quale i suoi membri hanno lavorato. Eccole in ordine cronologico.

Fra il 1972 e il 1973, il tastierista Claudio Simonetti, il chitarrista Massimo Morante, il bassista Fabio Pignatelli e il batterista Walter Martino iniziarono a produrre alcune demo utilizzando "Oliver" come nome per la propria band. Dopo diverse esibizioni live sia in patria che nel Regno Unito e dopo qualche cambiamento nella formazione del gruppo, i membri della band ottennero finalmente il loro primo contratto discografico con la Cinevox (specializzata in produzioni per il cinema e la televisione) e cambiarono il loro nome in Cherry Five. Nel 1975 arrivò il primo album, l'eponimo CHERRY FIVE, che li lanciò nel mondo dell'industria discografica.

Profondo Rosso

Nello stesso periodo, la band iniziò anche a collaborare con il pianista jazz Giorgio Gaslini (che avrebbe lasciato quasi immediatamente il progetto) alla colonna sonora del film cult di Dario ArgentoProfondo Rosso, che pare sia stata composta in una notte e registrata in un solo giorno. Per distinguere il loro lavoro come Cherry Five da quello appena iniziato come compositori di colonne sonore, i membri della band cambiarono nuovamente nome diventando i Goblin che conosciamo oggi.

La colonna sonora di Profondo Rosso ottenne un enorme successo dando, così, il via alla florida carriera dei Goblin, che li avrebbe portati a comporre colonne sonore per alcuni dei film più famosi del periodo.