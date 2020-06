“Over the Rainbow”: la versione in ukulele di Israel Kamakawiwo’ole

Riuscite a immaginare un medley di due brani notissimi come Somewhere Over the Rainbow e What a Wonderful World, realizzato solamente con voce e ukulele? Il musicista hawaiano Israel Kamakawiwo'ole ci è riuscito.

Per medley si intende la fusione di due brani, eseguiti uno dopo l'altro senza interruzione, generalmente in una versione ridotta rispetto agli originali. Si tratta di un'operazione azzardata, che non sempre riesce con successo.

Richiede ancora più coraggio quando i due pezzi in questione sono dei pilasti della musica, del tenore di Over the Raimbow (anche chiamata Somewhere Over the Raimbow) e What a Wonderful World. Eppure il musicista hawaiano Israel Kamakawiwo'ole ci è riuscito, accompagnando la voce solo con un ukulele.