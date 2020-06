Arriva in diretta Facebook il primo evento italiano sul music business

In diretta Facebook il 29 e il 30 giugno, arriva MEET MUSIC, il primo evento italiano dedicato al music business. Ci sarà anche un concorso rivolto ai giovani talenti musicali. Tutti i dettagli:

Conoscete Meet Music? Si tratta di uno speciale appuntamento, di cui San Donato. MINI è partner per il secondo anno consecutivo, che dal 2017 regala a produttori, artisti e professionisti della scena musicale elettronica l'opportunità di incontrarsi e migliorare la conoscenza sul music business sia dal punto di vista del djing, il mixaggio di sonorità, che da quello della produzione discografica.

Quest'anno, per via della pandemia in corso, Meet Music cambia veste e abbraccia la tecnologia diventando una due giorni digitale: Meet Music Live On Line.

Lunedì 29 e martedì 30 giugno, dalle 10 alle 18, i partecipanti avranno l'occasione di partecipare a tavole rotonde, workshop e live esclusivi in diretta Facebook con tanti esperti e protagonisti del settore come Albertino, Andrea Pellizzari, Shorty, Tommy Vee, Ralf, Renato Tanchis (Sony Music), Ottavio Nana (We Are Social), Matteo Fedeli (SIAE).

Sarà anche l'occasione per confrontarsi e pensare alla ripresa del settore musicale e dello spettacolo dal vivo a seguito delle difficoltà degli ultimi mesi.