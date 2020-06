ROUGH AND ROWDY WAYS: Bob Dylan e il senso del Tempo

Uscito alla fine del lockdown, ROUGH AND ROWDY WAYS non è solo un ennesimo disco di Dylan, ma una sorpresa per fan e critici. In pieno lockdown, mentre gli States vengono bruciati dall'interno dall'emergenza Coronavirus e dalle rivolte seguite alla morte di George Floyd, torna il profeta e poeta.

ROUGH AND ROWDY WAYS è più di tutto questo: Dylan non ha più voglia di forzare la mano, vuole solo essere se stesso. La band è ormai solida e sa cosa vuol dire. Le canzoni sono pura tradizione: fumose ballad dal sapore country o blues trascinati più vicini agli anni 50, quando Bob Dylan era ancora Robert Zimmermann.

Dylan canta con un'espressività unica, con la voce che ha caratterizzato la sua carriera, ancora più profonda e ruvida. Questo nuovo lavoro è forse il più personale, è un disco dove fortissima è la presenza della morte. Tuttavia, Dylan non si lascia prendere la mano, ma tratta l'argomento come se fosse una nota a margine. La morte per Dylan è qualcosa che c'è, esiste, ma il discorso viene astratto. Partendo dalla propria mortalità, il cantautore prova a dare una sfumatura più ampia. In un'intervista afferma: