Cosa hanno a che fare i fumetti con i Pink Floyd?

Tornando alla copertina e al ruolo di Thorgerson, per il giovane designer questo artwork fu l'inizio del suo percorso con la Hipgnosis che, come dice il nome stesso, si proponeva di creare immagini in un certo senso ipnotiche. Un elemento in linea con il genere di musica proposta dai Pink Floyd in quel momento storico, un tipo di rock fra lo psichedelico e lo sperimentale. E fu questa la base sulla quale il gruppo diede le proprie istruzioni riguardo alla copertina di A SAUCERFUL OF SECRETS: volevano che venisse creato qualcosa di "psichedelico".

La copertina fu talmente apprezzata che diede vita a una florida collaborazione fra il designer e la band, la quale si affidò a lui per il lato artistico di diverse copertine del futuro (lavorò, per esempio, anche al packaging del capolavoro della band THE DARK SIDE OF THE MOON).

Insomma, per i Pink Floyd e per Thorgerson fu decisamente l'inizio di un'era.