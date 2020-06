Lutto nella musica: è morto Huey, il rapper di “Pop, Lock & Drop It”

Ci ha lasciati a 31 anni il rapper Huey, noto per il singolo "Pop, Lock & Drop It". Sembra sia rimasto coinvolto in una sparatoria a St. Louis. Il ricordo della redazione:

È successo ieri sera: il rapper statunitense Huey è rimasto vittima di una sparatoria che gli è costata la vita, all'età di 31 anni. Il cantante di Pop, Lock & Drop It è stato ferito in un sobborgo di St. Louis, in Missouri, ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sembra invece che l'altra persona colpita nella sparatoria, che accompagnava il musicista, sia riuscita a sopravvivere.

Secondo la testata locale «St. Louis Post-Dispatch» la polizia avrebbe aperto un’indagine ma non ha ancora fornito dettagli sul possibile movente dell’omicidio né sulla presenza di eventuali sospetti.

L'esordio musicale del rapper, ai tempi noto come Baby Huey, risale al 2006, quando la sua Pop, Lock & Drop It raggiunse il sesto posto della classifica dei singoli più venduti in America, la Billboard Hot 100, e il secondo nella chart dedicata al rap.

Successivamente, il musicista ha firmato per la Jive Records, con cui ha pubblicato l’album di debutto NOTEBOOK PAPER, a cui hanno collaborato anche T-Pain, Troy Songz e Yo Gotti. Dopo il secondo album REDEMPTION, uscito nel 2010, Huey avrebbe dovuto rilasciare per la 1017 Bricksquad (oggi 1017 Records) un terzo disco, ma il progetto non si è mai concluso.

Lo ricordiamo oggi con il suo singolo d'esordio, che la consacrò al successo: