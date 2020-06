Come Steven Tyler degli Aerosmith scrisse la sua “Dream On”

Un clima di generale indifferenza accolse l'uscita di quella che viene oggi considerata, a tutti gli effetti, come una delle canzoni migliori degli Aerosmith e forse dell'intera storia del rock. Quell'estate del 1973, la Columbia non aveva deciso di investire sulla promozione, concentrata com'era sul debutto di Bruce Springsteen.

L'etichetta ripubblicò il singolo, primo estratto dal primo album della band di Steven Tyler, solo nel 1976. Fu allora che il brano raggiunse finalmente la top 10 americana diventando il primo grande successo degli Aerosmith, un successo confermato anche dall'uso della canzone come colonna sonora di parecchi film (da Miracle, sull'impresa hockeistica compiuta dagli americani nell'olimpiade del 1980 ad Argo, film del 2012 diretto e interpretato da Ben Affleck).

Una ballata struggente e potente allo stesso tempo, che parla di sogni e di tempo che passa, ma che Steven Tyler, in realtà, aveva scritto quando le rughe ancora erano ben lontane dal solcargli il volto:

Every time I look in the mirror

all these lines on my face getting clearer

the past is gone

it went by, like dusk to dawn

isn’t that the way

everybody’s got their dues in life to pay?