Quando i Thin Lizzy per poco non scartarono il loro più grande successo

Registrare il brano fu una cosa abbastanza veloce, perché il gruppo non si rendeva conto di avere tra le mani un brano cruciale. Quello che successe in seguito, tuttavia, fu un felice scherzo del destino. Due dj di Louisville, nel Kentucky, ascoltarono JAILBREAK e iniziarono a passarlo in radio. E che canzone in particolare? Proprio The Boys Are Back In Town. La gente iniziò a telefonare alla radio richiedendo il pezzo. Di colpo, il brano conquistò gli Stati Uniti.

Fu a quel punto che l’etichetta americana dei Thin Lizzy, la Mercury, decise di pubblicare The Boys Are Back In Town come singolo.

Il resto è storia. The Boys Are Back In Town permise alla band di continuare a sviluppare il proprio stile, di andare avanti. Probabilmente, senza l'intuito di Chris O’Donnell e di quei programmatori di Louisville che ascoltarono la canzone, quei passi avanti non ci sarebbero mai stati.