Nel 1985, in occasione del Live Aid, David Bowie e Mick Jagger registrarono una cover di Dancing in the Street. Ma qual è la storia della canzone?

Un duetto intercontinentale, questa era l'idea di Jagger per stupire tutti al Live Aid, nel 1985. Lui avrebbe suonato dal John F. Kennedy Stadium, a Philadelphia, e David Bowie allo stadio di Wembley. Ben presto si scoprì che il piano non era attuabile: la connessione satellitare avrebbe causato un ritardo di mezzo secondo. Una soluzione ci sarebbe stata, ovvero quella di mimare il loro intervento, ma entrambi gli artisti rifiutarono.

Così, il 29 giugno, i due si ritrovarono agli Abbey Road Studios per registrare il brano che sarebbe stato poi trasmesso sui grandi schermi. Inizialmente, pensarono di reinterpretare One Love di Bob Marley ma, quando questa venne scartata, la scelta ricadde su Dancing in the Street. L'operazione venne terminata in tempo record: dopo quattro ore la traccia era pronta, e ce ne vollero solo tredici per completare il video.

Anche se non tutti i fan di Jagger e Bowie apprezzarono il pezzo, esso gode di immensa popolarità. Venne trasmesso ben due volte al Live Aid, e raggiunse la vetta della Official Single Chart. Tutti i proventi, ovviamente, andarono in beneficenza.