L’ultima esibizione dei Jimi Hendrix Experience e la fuga dal palco

Ecco, per esempio, una dichiarazione tratta dall'biografia di Redding a riguardo:

Quel concerto ci ha quasi uccisi. Quegli eventi live così in grande erano anche molto spaventosi. Abbiamo fatto una performance bellissima, forse anche troppo. La folla era impazzita. Trentamila fan volevano salire sul palco con noi. La polizia è andata in panico quando la folla ha iniziato a muoversi in massa verso di noi, e non li posso biasimare. Anche noi non eravamo molto calmi ma abbiamo continuato a suonare sperando che le cose prendessero una piega migliore.

Così, la polizia tirò fuori i lacrimogeni ma siccome il vento tirava nella direzione sbagliata (verso il palco) la situazione peggiorò ulteriormente e i membri del gruppo furono investiti in pieno dal gas lacrimogeno. Tossendo e non vedendo quasi più nulla per via delle brucianti lacrime agli occhi, la band cercò una via d'uscita ma il palco era, oramai, circondato da un ammasso di fan.

Così, un grosso furgone venne parcheggiato di fianco al palco dai membri dello staff che riuscirono a portare al riparo i tre artisti. La folla non si diede per vinta e cominciò a salire sul furgone che iniziò a tremare ma, fortunatamente, il conducente riuscì a metterlo in moto e partire. La leggenda narra che alcuni fan fossero ancora aggrappati al furgone quando la band scese per entrare in hotel.

Insomma, l'ultima esibizione della formazione originale dei Jimi Hendrix Experience fu di certo da ricordare sia per l'esecuzione impeccabile delle loro hit (come, d'altronde, la band faceva durante ogni evento live) sia per l'avventura che fu scappare da quel palco.