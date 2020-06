Quando il cameriere Frank Sinatra fu ingaggiato da Harry James

Anni dopo, James avrebbe ricordato così il momento:

Mentre Frank cantava "Night and Day", ho sentito i peli sul retro del collo che si sollevavano. Sapevo che era destinato a diventare un grande cantante

Così, quella sera stessa chiese a Sinatra di presentarsi ai provini per la sua orchestra. All'epoca James aveva già una reputazione, e al giovane cantante quella proposta parve l'occasione di tutta la vita, il trampolino di lancio per diventare un grande. I candidati a occupare il posto erano molti, ma nessuno sembrava all'altezza del ragazzo che, pur presentandosi al provino senza accordi, lasciò tutti a bocca aperta. Nel giugno del '39, Sinatra entrò a far parte dell'orchestra di Harry James.

La collaborazione tra i due non fu certo priva di attriti. Come quando James chiese al collega di cambiare il suo nome in "Frankie Satin", poiché altrimenti sarebbe suonato troppo italiano. Sinatra, inutile dirlo, rifiutò.

Nonostante tutto, dall'unione musicale di questi due grandi artisti nacquero dei pezzi indimenticabili. Uno tra tutti All or Nothing At All. Il brano non riscosse moltissimo successo nel '39, ma le cose erano destinate a cambiare. Quando, quattro anni dopo, Sinatra lo reincise per la Columbia Records, arrivò a vendere oltre un milione di copie.