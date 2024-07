“I Beatles sono più famosi di Gesù” parola di John Lennon

Quel giorno, il London Evening Standard, un quotidiano inglese, si prese la briga di pubblicare una scomoda intervista di Maureen Cleave a John Lennon. Il Beatle, disse che il cristianesimo era ormai allo sbando e "Destinato a svanire. Chi vivrà vedrà se ho ragione o no. I Beatles sono più popolari di Gesù Cristo adesso. Non so chi morirà per primo. Il Rock and Roll o il Cristianesimo. Gesù era nel giusto, ma i suoi discepoli non lo erano altrettanto." Fu una dichiarazione sconvolgente, che scatenò un putiferio, soprattutto negli ambienti cristiani e nella chiesa cattolica.

"Cosa avrebbe fatto Lui se avesse avuto a disposizione pubblicità, dischi, film, televisione e giornali? Per diffondere il suo messaggio Cristo fece dei miracoli. Ebbene, il miracolo di oggi sono i mezzi di comunicazione; quindi mettiamoci a usarli."

La frase di Lennon non passò affatto inosservata, anzi, in men che non si dica, il faccione di Lennon venne pubblicato con il titolo "I Beatles sono più famosi di Gesù."

Inutile dire che fu un mezzo disastro: mancavano due settimane all'inizio del tour americano dei Beatles, e le reazioni del pubblico non furono per nulla accoglienti, anzi. Iniziarono dimostranze anti-Beatles nelle principali città americane, denunce, dischi bruciati, falò, e musica messa al bando da alcune stazioni radiofoniche.

L'intervento del manager, Brian Epstein, fu un mano santa. Convinse Lennon a fare marcia indietro sulle sue parole e chiedere scusa durante una conferenza stampa: "Volevo solo dire, che oggi i gruppi beat hanno più appeal sui giovani che la religione".