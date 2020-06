Quella copertina di Madonna ispirata all’arte di Andy Warhol

Si tratta di uno scatto del fotografo statunitense Herb Ritts, molto famoso soprattutto in quegli anni per le sue doti come fotografo di alta moda. L'immagine originale era stata scattata in bianco e nero ma, durante il lungo processo che poi avrebbe portato al risultato finale, si decise di sottoporre la foto ad alcuni trattamenti per ottenerne una versione colorata. In essa risaltano, oltre ai toni del blu che riprendono il titolo dell'album, anche le labbra colorate di un rosso molto freddo che spicca sulla carnagione chiara della cantante. Questa assume le sembianze di una "moderna" diva anni 50.

Parlavamo di un tocco di classe per quanto riguarda la copertina poiché venne ispirata dai lavori del famosissimo artista statunitense Andy Warhol che, nel corso della propria carriera (soprattutto negli anni 60), aveva portato la pop art sotto i riflettori (scopri qua le migliori copertine realizzate da Andy Warhol).

Anche Warhol, per i suoi lavori, utilizzava tecniche di colorazione dell'immagine simili a quelle impiegate per la copertina di TRUE BLUE. Le somiglianze non finiscono qui: l'immagine non vi ricorda un po' la famosissima serigrafia che riprende in serie l'immagine della diva hollywoodiana per eccellenza, Marilyn Monroe?