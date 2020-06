Arriva una nuova serie dei Queen dedicata al loro staff. Ecco il primo episodio

Brian May e Roger Taylor hanno pubblicato il primo episodio della nuova serie "Lockumentary", dedicata al loro staff fermo a causa del Coronavirus.

Non bastavano i francobolli creati ad hoc per il cinquantesimo anniversario della band di Freddie Mercury (li potete scoprire qui). I Queen sono oggi attivi con una nuova serie, chiamata Lockumentary. Un titolo curioso che ne svela già il contenuto: Brian May e Roger Taylor pubblicheranno infatti i racconti dal backstage del loro personale di palco fermo a causa del Coronavirus.

La prima parte della serie è intitolata Roadies In Lockdown e presenta lo show manager Andy Bews che, direttamente dalla sua cucina, narra cosa vuol dire mettere in scena un intero concerto dei Queen, che da anni si esibiscono con Adam Lambert alla voce. Si parte dai soundcheck ai movimenti di palco fino ad arrivare ai cambi di scenografia e all'automazione di alcuni apparati come video wall e pedane mobili.

Il primo episodio è già disponibile. La band ha incluso anche alcune parte dei soundcheck ripresi prima delle esibizioni in Giappone, Corea del Sud e Australia. Guardalo qui: