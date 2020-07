Come Elvis Presley rivoluzionò il rock ‘n’ roll

In realtà, pur stimando il pezzo originale, non fu direttamente a esso che Elvis si ispirò, ma a una sua cover risalente all'anno precedente, il 1955, a opera dei Freddie Bell and the Bellboys. Tale interpretazione, potremmo dire, fece da tramite tra quella di Big Mama e la versione di Presley. Le parole, l'arrangiamento e il tempo della versione di Elvis vengono infatti da quella dei Bellboys, che il cantante andò ad ascoltare per diverse sere in alcuni locali di Las Vegas. La band gli piaceva molto e, quando ascoltò la loro versione di Hound Dog, decise di cimentarcisi anche lui.

Così, quando il manager di Presley gli chiese il permesso di reinterpretare quella cazone, Freddie Bell gli consegnò il disco, sperando che il successo che avrebbe ottenuto il brano contagiasse anche lui. In un'intervista successiva affermò: "Spero che la mia carriera sia stata di più che dare Hound Dog a Elvis Presey".