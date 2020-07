Dai Depeche Mode agli Erasure: il synth-pop di Vince Clarke

Inizialmente, il suond della band era fortemente legato all'electropop, con presenza massiccia di synth, come si può notare, appunto, in questo primo album in studio.

Di lì a poco, le strade di Clarke e dei Depeche Mode dovettero separarsi per motivi ancora piuttosto oscuri ma legati, probabilmente, a divergenze interne alla band e al fatto che Clarke non amasse particolarmente l'aspetto pubblico della fama e lo stare sotto i riflettori. Non era pronto, insomma, a gestire l'arrivo così repentino di un successo tanto grande.

Nonostante ciò, Clarke continuò a portare avanti quel progetto iniziato con i Depeche Mode e quel sound che l'aveva stregato da ragazzo: subito dopo aver lasciato i Depeche Mode, Clarke si unì alla cantante Alison Moyet per formare la band synthpop Yazoo, nota per una bella serie di hit fra cui Only You, singolo pubblicato nel marzo del 1982 (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).