Gli ultimi giorni di vita di Jim Morrison in un piccolo diario verde

Il cimelio ha una storia piuttosto contorta: proviene, infatti, dall'archivio 127 Fascination, una serie di manoscritti di Morrison raccolti dall'allora fidanzata Pamela Courson appena dopo la morte improvvisa del musicista. L'archivio, però, venne brutalmente saccheggiato negli anni a venire e, pare, il taccuino in questione fu rivenduto alla collezionista Pamela Ashley che possedeva una grossa collezione di cimeli dell'artista e che custodì gelosamente il diario fino al mese scorso, quando è stato messo all'asta.

Non finisce qui perché, nella stessa asta, è stato venduto anche un manoscritto originale di Morrison recante la poesia Ode to LA While Thinking of Brian Jones, Deceased, per un valore stimato di circa 1.000-2.000 dollari.

I’m a resident of a city

They’ve just picked me to play

The Prince of Denmark

Poor Ophelia

All those ghosts he never saw

Floating to doom

On an iron candle.