Quando, a soli 21 anni, Adele ci ha spiegato cos’è un cuore infranto

Set Fire to The Rain era già uscito nel gennaio dello stesso anno, come parte del secondo album dell'artista: 21. In 21, Adele utilizza gli stessi stratagemmi impiegati nell'album precedente, 19, a partire dal nome scelto per le opere, che rappresentano l'età dell'artista al momento della loro uscita. Entrambi i dischi, inoltre, si rifanno alle esperienze personali di vita della donna.

Se 19 racconta le emozioni e i sentimenti di una teenager, le amicizie e le prime storie d'amore, 21 sorge direttamente dal dolore provocato dalla fine della prima vera relazione della cantante. Tanto che il primo singolo dell'album, Rolling in the Deep, venne scritto poche ore dopo la rottura e, a detta della stessa Adele, nacque in risposta alle parole che l'ormai ex fidanzato le aveva rivolto durante il litigio.

I brani contenuti nel disco hanno stili molto diversi tra loro, dal rock di Rumour Has It al soul di Rolling in the Deep e alla ballata Take It All. Un elemento accomuna però tutti questi pezzi: la cruda sincerità dell'artista, che si identifica in ognuno di loro, che li canta mettendo sempre un pezzo di se stessa nelle parole.

Set Fire to the Rain, in particolare, riassume la parabola di vita di una relazione durata 18 mesi, la cui fine ha dato vita a 21. A partire dall'incontro con il compagno, ai cui piedi Adele è caduta con "le ginocchia tremanti", accogliendo l'amore di lui come una salvezza:

I let it fall, my heart,

And as it fell you rose to claim it

It was dark and I was over

Until you kissed my lips and you saved me My hands, they're strong

But my knees were far too weak

To stand in your arms

Without falling to your feet

L'epilogo non è però quello che la donna si aspettava: lui non è quello che credeva, ha tenuto nascosto un lato di sé

But there's a side to you

That I never knew, never knew

All the things you'd say

They were never true, never true

And the games you play

You would always win, always win

Così, Adele si ritrova da sola con la sua rabbia e la sua frustrazione. E anche se alla fine dell'album, nel brano Someone Like You, rivela di aver scoperto che lui si è rifatto una vita, il destino della ragazza era ancora tutto da scrivere.

Oggi Adele è una delle cantautrici più famose a livello internazionale, vincitrice di un Oscar, innumerevoli Grammy e un Golden Globe. Nessuno lo mette in dubbio: la sua voce soul potrebbe perfino "incendiare la pioggia".