Le Girlschool: una band heavy metal tutta al femminile

Le Girlschool nacquero ufficialmente come band nel 1978 e ciò che fin da subito le rese estremamente interessanti fu il loro punto di vista tutto femminile sui classici temi trattati dalla musica punk che troppo spesso rimangono prerogativa dell'universo maschile. Inoltre, non è raro che le Girlschool trattino temi di rilevanza sociale nei testi dei propri brani come la violenza sulle donne o la dipendenza da droghe.

Il fatto di essere donne, però, non le ha sempre favorite: all'inizio degli anni 80 (quando il gruppo era stato formato solo da pochi anni) l'heavy metal stava prendendo il posto del punk all'interno del mercato musicale inglese. Entrambi i generi all'epoca attiravano un tipo di pubblico in genere più maschile che femminile e, non di rado, questi ascoltatori vedevano (in maniera molto stereotipata) una band tutta al femminile come meno interessante rispetto a una maschile.

Insomma, gli inizi non furono del tutto facili per le Girlschool ma, negli anni, la loro fanbase si consolidò e le ragazze iniziarono ad avere un grande successo anche a livello commerciale.

Per esempio, fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, iniziarono a esibirsi al fianco dei colleghi Motörhead: pare, infatti, che Lemmy avesse ascoltato in radio uno dei loro primissimi singoli e che fosse immediatamente rimasto colpito dalla grinta di queste ragazze volendole, sempre più spesso, al fianco della propria band.

Nel 1980 i due gruppi diedero vita a un progetto insieme dal nome Headgirl (unione dei nomi dei due gruppi) che, l'anno successivo avrebbe dato alla luce il proprio primo lavoro, l'EP ST. VALENTINE'S DAY MASSACRE, pubblicato nel febbraio del 1981.