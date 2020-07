Come il punk unì (e divise) i The Clash e i Sex Pistols

Così iniziò la carriera musicale dei The Clash, uno dei gruppi che siamo soliti associare al punk, insieme ai loro primi modelli: i Pistols, appunto. A questo proposito, ecco una dichiarazione di Joe Strummer, voce e chitarra dei The Clash:

Ho letto la parola "punk" per la prima volta sul Time Out, un magazine londinese. Il giornalista scriveva che gli Eddie and the Hot Rods erano una band punk di seconda generazione. Mi ricordo di aver pensato "cosa significa questa parola?". Poi sono arrivati i Pistols ed è diventato chiaro cosa fosse il punk.

Ma non è tutto oro ciò che luccica: in effetti, durante gli anni di attività delle due band londinesi, nacquero alcune rivalità fra di loro, o meglio, tra i fan di ciascun gruppo. All'epoca si diceva che se i Sex Pistol volevano solo distruggere, i The Clash volevano unire e, subito dopo lo scioglimento dei Sex Pistols, i The Clash vennero acclamati come unica vera band punk da molti.

Dal canto suo, Johnny Rotten, la voce dei Sex Pistols, qualche anno più tardi avrebbe dichiarato:

I The Clash non mi piacevano per niente. La loro idea di musica era un po’ di citazioni di Karl Marx con uno straccio di melodia sotto.

Cercando di stare lontani da estremismi e avendo una visione d'insieme più oggettiva per via degli anni trascorsi da quella prima ondata punk, possiamo dire che entrambe le band, in modi diversi, hanno contribuito a creare l'idea che oggi abbiamo di quegli anni e a ispirare molte giovani promesse del punk. Un genere che, nel frattempo, si è affermato ampiamente.