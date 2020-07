Slash è al lavoro: nuovo materiale per i Guns N’ Roses

Il chitarrista dei Guns N' Roses non si è fermato durante il periodo di quarantena. Ecco cosa ha dichiarato.

Lo aveva già anticipato Susan Holmes McKagan, moglie di Duff e grande fan del gruppo: i Guns N' Roses stanno preparando "dei pezzi davvero fantastici". Lo conferma ora Slash.

Il chitarrista dei Guns, in occasione di una chiacchierata con Nick Bowcott per la serie di appuntamenti in streaming "Gear Fest 2020", ha raccontato di aver trascorso il periodo di quarantena imposto dall'emergenza Coronavirus registrando demo per la band di APPETITE FOR DESTRUCTION.

Insomma, Slash non si è perso d'animo durante il lockdown, una volta superato il rammarico per la cancellazione del tour previsto con i Guns da marzo a settembre.

Sono stato praticamente un pantofolaio, ma ho fatto avanti e indietro tra il mio studio in casa e ho scritto e registrato un sacco per conto mio. Ho suonato improvvisando con Duff e con Axl e mi sono impegnato in cose del genere, quindi abbiamo lavorato un po’ in quel modo (...). Non ho fatto nessuna collaborazione con altri artisti e quant'altro. Fondamentalmente mi sto concentrando sulla scrittura di nuova musica, sulla registrazione di demo e composizioni chitarristiche per i Guns N' Roses e cose del genere.

Sul contenuto e sul numero delle tracce composte da Slash non sappiamo ancora nulla. Non possiamo che aspettare, riascoltando i nostri brani preferiti e ripassando la storia di una delle rock band più famose di sempre, a partire dai suoi inizi (vi abbiamo raccontato qua cosa accadde nel 1991, a St. Louis).