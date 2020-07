La celebre esibizione degli “Stones in the Park”

Il 5 luglio 1969, a Hyde Park, i Rolling Stones si esibirono per la prima volta dopo due anni su un palco britannico. Ad ascoltarli, oltre 250.000 fan. Eppure, qualcosa turbò l'esperienza.

Dopo più di due anni, i Rolling Stones tornarono a esibirsi in un concerto pubblico, e lo fecero in grande. Con uno show gratuito pronto ad accogliere tutti i 250.000 fan che si presentarono per l'occasione ad Hyde Park: the Stones in the Park (scopri in questo articolo i concerti con il maggior numero di spettatori della storia).

Quello che era nato come un concerto ben presto si trasformò in un vero e proprio festival, che vide la partecipazione, tra gli altri, anche di Alexis Koerner, della Third Ear Band e del gruppo prog King Crimson.

Non era certo la prima volta che un concerto gratuito si teneva nel celebre parco londinese, basti pensare che pochi giorni prima vi si era esibito Eric Clapton. Tuttavia, l'occasione del 5 luglio era speciale, non solo perché era da molto che i Rolling Stones non si esibivano dal vivo, ma anche perché per la prima volta alla formazione si aggiungeva la chitarra di Mick Taylor.