3 canzoni fondamentali secondo Robbie Robertson

Once Were Brothers di Robbie Robertson

La terza traccia citata da Robertson è una delle sue ultime registrazioni. Si tratta di un brano pubblicato nel 2019 nell'album SINEMATIC, ultimo lavoro dell'artista. Il brano è diventato anche un film documentario: Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band, che riprende le origini di uno dei gruppi rock per eccellenza, The Band, appunto.

Il gruppo, che inizialmente prese il nome di The Hawks, accompagnò i primi anni di carriera di Robertson (che vi militava come chitarrista e voce) e, come è noto, raggiunse maggiore fama durante la collaborazione con Bob Dylan.