Quando John Lennon ed Eric Clapton improvvisarono su un aereo di linea

La mattina del 13 settembre, però, all'aeroporto non c'era nessuno. Brower chiamò Clapton, e scoprì che il musicista non era ancora stato avvisato da Lennon. Yōko e John erano ancora a letto. Nonostante il poco preavviso, Eric Clapton accettò l'invito, afferrò la sua Stratocaster e si diresse all'aeroporto di Londra.

Prima di esibirsi, quella nuova formazione della Plastic Ono Band provò solamente due volte: la prima in aereo, la seconda poco prima di salire sul palco. Insomma: non sapevano cosa suonare. Per tale ragione, Lennon prima dello show avvisò il pubblico che si sarebbero cimentati solo in canzoni che conoscevano. Tra queste, Yer Blues dei Beatles, che Clapton aveva suonato si tempi del Rock n' Roll Circus degli Stones.

Fece eccezione Cold Turkey, singolo di Lennon presentato dalla Ono come "la canzone più nuova scritta da John", che il musicista lesse dal foglio mentre cantava poiché non aveva ancora memorizzato le parole.

Gli otto brani suonati al festival entrarono a far parte del primo album dal vivo di uno dei membri dei Beatles, il LIVE PEACE IN TORONTO 1969. Il disco non entrò nelle classifiche britanniche ma raggiunse il decimo posto negli Stati Uniti, e venne certificato disco d'oro.

Tuttavia la presenza di Clapton non fu l'unica sorpresa di quel 13 settembre 1969. Mentre erano in aereo, Lennon confidò al collega che aveva intenzione di lasciare i Beatles. Ironia della sorte, solo pochi giorni dopo (il 26 settembre) sarebbe uscito uno dei più grandi successi della band britannica: ABBEY ROAD.