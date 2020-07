I vinili più venduti dell’ultima settimana

Tornano al terzo posto, dopo aver lasciato la top 5, gli indimenticabili Pink Floyd. Per THE DARK SIDE OF THE MOON, quella trascorsa è stata la 177esima settimana nelle charts italiane dei vinili più venduti, segno della traccia indelebile che la band britannica continua a lasciare nel rock (ascolta qui il nuovo singolo di David Gilmour).