Quando Louis Armstrong imparò a suonare la tromba… in riformatorio

L'infanzia di uno dei musicisti jazz più famosi della storia fu tutt'altro che semplice. Basti pensare che iniziò a suonare la tromba (o meglio, la cornetta) in riformatorio.

A soli 11 anni Louis Armstrong finì in riformatorio, e fu lì che si avvicinò per la prima volta alla musica. La sua breve vita, fino a quel momento, non era stata facile. Lui, uno dei più grandi artisti del Novecento, era nato a New Orleans, in un quartiere tristemente soprannominato "the battlefield" (il campo di battaglia), nipote di schiavi, il 4 agosto del 1901.

Oggi conosciamo la sua data di nascita grazie al ritrovamento dei suoi documenti battesimali, mentre Armstrong ha sempre creduto di essere nato un anno e un mese prima, il 4 luglio del 1900.

I suoi primi anni di vita furono segnati dall'abbandono del padre, che lasciò la famiglia senza alcun sostegno economico. Così, la madre fu costretta a prostituirsi per vivere, e affidò i figli alle cure della nonna materna. Insomma, la vita di uno dei più grandi trombettisti di tutti i tempi iniziò nella povertà estrema, in una città che oltretutto era profondamente intrisa di razzismo. Tuttavia, qualcos'altro faceva ribollire di vita New Orleans: il jazz, che all'epoca veniva ancora chiamato ragtime, e che sarebbe stato la salvezza del giovane Armstrong.

Forse proprio per questo che anni dopo egli affermò: