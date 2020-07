“Grow Old With Me”: l’omaggio di Ringo Starr a John Lennon

Nel 2019 usciva il ventesimo album di Ringo Starr, WHAT'S MY NAME. Tra i brani, ce n'è uno speciale: è una cover di un brano di John Lennon.

Tutti ricordiamo la data dell'8 dicembre 1980, giorno in cui John Lennon venne ucciso. Sicuramente, se lo ricorda l'amico Ringo Starr, che in quel momento si trovava in vacanza alle Bahamas, e venne chiamato dai figli: "John è morto". Cosa fare? Starr ripartì subito per New York, ma ormai era troppo tardi. La morte del collega e amico lo segnò profondamente, tanto da rischiare di cadere in depressione.

Così, in memoria dell'amico, nel 2019 per il suo ventesimo album, WHAT'S MY NAME, Ringo Starr decise di reinterpretare Grow Old With Me di John Lennon, per omaggiarlo.

Ma perchè proprio quel brano? La scelta non fu casuale.

Il brano era destinato a uscire nell'album DOUBLE FANTASY di Lennon e Ono, pubblicato nel novembre 1980. Tuttavia, a causa delle scadenze strette a cui i due erano vincolati, decisero di rimandare l'incisione del brano per il disco successivo, MILK AND HONEY. I due non potevano certo sospettare che John, in quel fatidico 8 dicembre 1980, sarebbe stato assassinato.

Così, tutto ciò che rimase del brano fu una registrazione realizzata in casa dalla coppia, nella loro camera da letto, e che venne effettivamente pubblicata nell'album postumo MILK AND HONEY, nel 1984.