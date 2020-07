Chi ha inventato il corpse paint?

Dead e la nascita del corpse paint

Per tutti gli artisti sopracitati, il trucco è una parte fondamentale della performance, e la sua finalità è aumentare l'impatto dello show sul pubblico, aumentare la sua teatralità, e serve anche alla creazione di un personaggio. Per tale ragione si parla di body paint, ma non di corpse paint.

A chi risale allora l'invenzione del corpse paint? Quando quel trucco bianco e nero smette di essere finalizzato alla creazione di un'identità artistica, ma diventa l'espressione della volontà di assomigliare a un cadavere?

L'inventore del corpse paint vero e proprio è Per Yngve Ohlin, conosciuto come Dead, il morto. Esponente del black metal norvegese, fa parte della band Mayhem. Egli è conosciuto per la sua personalità morbosa e per la sua ossessione per la morte (da qui il suo nome d'arte). Il trucco, per lui, non è semplicemente uno strumento per creare un personaggio di scena, ma deve farlo assomigliare a un cadavere.

Dead non si considera umano, sente di essere una creatura di un altro mondo. Durante i concerti indossa magliette con stampati annunci funebri e si esibisce con spettacoli di autolesionismo. Arriva addirittura a seppellire i suoi vestiti sottoterra per alcuni giorni prima di indossarli per gli spettacoli, in modo che abbiano iniziato il processo di decomposizione. Alla fine, nel 1991, si suicida.