Qual è la storia della hit “Bandiera gialla” di Gianni Pettenati?

Sapevate che la celebre Bandiera gialla, che fece ballare i giovani italiani degli anni Sessanta, è in realtà una cover? Gianni Pettenati la scrisse sulla spiaggia, in soli dieci minuti.

Sì questa sera è festa grande

Noi scendiamo in pista subito

E se vuoi divertirti vieni qua

Ti terremo tra di noi e ballerai...

Ci sono hit estive che non passano mai di moda. E Bandiera gialla è una di quelle. Una canzone nata, come ha raccontato spesso il suo autore, in soli dieci minuti, sulla spiaggia di Rimini, con una chitarra, davanti al fuoco.

Non tutti sanno che, in realtà, la canzone è la versione italiana di un brano scritto dal duo The Changin' Times, portato al successo nel 1966 da Crispian St. Peter: The Pied Piper.

Il personaggio del pezzo, "Pied Piper" (letteralmente "pifferaio dalla veste pezzata") si ispirava alla celebre favola raccolta dai fratelli Grimm "Il pifferaio di Hamelin". Come il pifferaio magico, che ammaliava prima i topi e poi i bambini, portandoli via da Hamelin, così la canzone, quando arrivò in Italia, stregò i giovani di tutto il paese.

Il brano, interpretato tra gli altri anche da Patty Pravo, passò presto a rappresentare il locale notturno e regno del beat di Roma, il Piper appunto, frequentato da personaggi del calibro di Mia Martini, Renato Zero e Loredana Bertè (come vi abbiamo raccontiamo in questo articolo).