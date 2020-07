Il brano che fece splendere la stella di Donatella Rettore

Fu un'esibizione magnifica impregnata, oltre che dal talento della Rettore, anche da quella magica atmosfera danzereccia anni 80 che risuona nel trucco e parrucco di tutti i presenti sul palco e nella scelta della scenografia.

Come è noto, il testo è pieno di una pungente ironia nei confronti della chirurgia plastica utilizzata per correggere difetti di natura estetica e, spesso, una vera e propria forma di dipendenza per donne e uomini che vi si sottopongono e che finiscono per trovare sempre ulteriori difetti che solo la lama del chirurgo potrebbe risolvere.

Anestetico d'effetto,

E avrai la faccia nuova,

Grazie a un bisturi perfetto.

Ecco alcuni dei versi iniziali della canzone che racchiudono perfettamente il senso del testo di Splendido splendente. Inutile dire quanto la Rettore fosse all'avanguardia per aver proposto un tema così tagliente e innovativo per l'epoca. Ed è proprio a questo ad aver dato al brano la qualità di non invecchiare mai.

Anche per questo suo essere senza tempo, Splendido splendente non ha mai smesso di essere trasmesso in radio e non solo durante programmi per nostalgici dedicati alle hit del passato ma anche come una sorta di traccia sempreverde. Sarà per questo motivo che il pezzo gode di così ampia popolarità sia sul grande che sul piccolo schermo? Di certo il fatto che gli spettatori riconoscano Splendido splendente fin dalle prime note ne amplifica di molto il potere evocativo.

Auguriamo oggi un buon compleanno a Donatella Rettore facendovi ascoltare il brano in un'altra veste, quella elaborata da Relight Orchestra in occasione del quarantesimo compleanno di Splendido splendente celebrato nel settembre del 2019.

Quale versione è la vostra preferita?