Che fine hanno fatto gli Sugarfree?

Ne seguì un nuovo cambio nella formazione della band quando, nel 2012, Salvo Urzì decise di lasciare gli Sugarfree e, come era successo in precedenza, gli altri membri della band scelsero di non rimpiazzarlo stabilmente ma proseguire nel loro percorso in una formazione a tre. Qualche anno dopo, anche Alfio Consoli decise di abbandonare il progetto e l'avvenimento diede la possibilità all'ex frontman Matteo Amantia Scuderi di tornare in pista iniziando subito con un tour italiano e diversi nuovi singoli che riscossero un discreto successo: Ti amo a Milano, del 2016, Le tue favole e Non basta stare insieme, entrambi del 2017 e, per finire, Frutta del 2019.

Inoltre, sulla pagina Facebook ufficiale della band è stato da poco postato un nuovissimo video dell'ultimo singolo della band, Niente è come prima. Che ci sia in cantiere un nuovo album?