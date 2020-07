New York Dolls: arriva un documentario su David Johansen diretto da Scorsese

Martin Scorsese sta girando un film documentario che rivelerà "i molti volti di Johansen", frontman dei New York Dolls. Tutti i dettagli:

Porterà la firma del celebre regista Martin Scorsese il film documentario che documenterà la vita e le vicende di David Johansen, frontman dei New York Dolls. Insieme a Scorsese, inoltre, ci sarà il montatore David Tedeschi, con cui il regista ha già collaborato a No Direction Home, biopic su Bob Dylan, e Shine a Light, film concerto dei Rolling Stones.

Il documentario si propone come "biografia intima" di Johansen, e racconterà il periodo da lui vissuto con il gruppo musicale glam rock New York Dolls, ma anche il suo percorso solista, esibizioni con lo pseudonimo di Buster Poindexter comprese. Nel film saranno inclusi i filmati dei live che il musicista ha tenuto al Café Carlyle di New York all'inizio di quest'anno, un'esibizione che, secondo lo stesso Scorsese, ha "catturato il vero potenziale emotivo della musica dal vivo".

Il regista ha dichiarato inoltre:

Conosco David Johansen da decenni, e la sua musica è una pietra miliare da quando ho ascoltato i Dolls sul set di Mean Streets. Ora come allora, la musica di David cattura l'energia e l’eccitazione di New York City. L’ho visto suonare tante volte, e nel corso degli anni ho scoperto la profondità delle sue ispirazioni musicali.

Per conoscere il titolo e la data di uscita del film non ci resta che aspettare.