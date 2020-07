Chi era Michael Burston “Würzel” prima dei Motörhead?

Una volta entrato a far parte della band, Lemmy gli suggerì di aggiungere una umlaut al nomignolo, trasformandolo così da Wurzel in Würzel. Si tratta della cosiddetta umlaut dell'heavy metal, che si aggiunge al nome di gruppi e artisti ma che non viene pronunciata. Con questa piccola aggiunta, il soprannome del chitarrista si uniformava a quello della band.

Il termine Motorhead infatti è un'espressione gergale che indica lo speed freak, un effetto delle anfetamine. Il gruppo aggiunse una umlaut alla parola, trasformandola in Motörhead. Non si trattò dell'unica band heavy metal ad adottare tale strategia, basti pensare ai Blue Öyster Cult.

Ma come fece Michael "Würzel" Burton ad entrare nella band?

Nel 1983 il chitarrista Brian Robertson aveva lasciato il gruppo. L'anno successivo Kilmister fece le audizioni per trovare un sostituto. Burton ricorda così l'accaduto:

Ho scritto a Lemmy una lettera e gli ho mandato una cassetta, e lui mi ha telefonato per un'audizione. Ha anche detto: "Probabilmente finiremo con un chitarrista sconosciuto", e non c'era nessuno nel paese che fosse più sconosciuto di me.

In realtà, le audizioni non vennero superate solo da Würzel, ma anche da un altro candidato, il chitarrista Phil Campbell (anche lui con il suo soprannome e l'immancabile umlaut: Wizzö). Scegliere tra i due era praticamente impossibile, così Lemmy decise di assumerli entrambi. Con l'ingresso di Würzel iniziò quindi l'era dei Motörhead con due chitarre.

In quello stesso anno la band con i nuovi membri entrò in studio per registrare insieme per la prima volta. Nacque così la raccolta di best of NO REMORSE, che conteneva sia inediti che classici del gruppo. Tra i brani presenti, uno dei più conosciuti è sicuramente il celebre Killed by Death.