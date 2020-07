Lutto nella musica: è morto Joe Porcaro, batterista e padre dei Toto

Il musicista Joseph "Joe" Porcaro, famoso batterista jazz e padre dei tre fratelli fondatori della rock band dei Toto, è morto all'età di 90 anni. Il ricordo della redazione:

Lo ha annunciato la famiglia su Facebook:

La famiglia Porcaro ha il cuore spezzato per annunciare la scomparsa del nostro amato patriarca Joe Porcaro. Circondato dalla moglie Eileen e dalla sua famiglia, Joe si è spento pacificamente nel sonno il 6 luglio.

Joe era nato a Hartford, nel Connecticut, il 29 aprile 1930, figlio di un emigrato calabrese, Giuseppe Porcaro e di madre campana. La musica, per i Porcaro, era un'attività di famiglia: Joe era infatti padre del batterista Jeff (1954-1992), del tastierista Steve (1957) e del bassista Mike (1955-2015), membri dei Toto, il celebre gruppo nato nel 1976 a Los Angeles.

Come batterista, il patriarca della famiglia di musicisti ha partecipato alla registrazione di quasi tutti gli album dei Toto, tra i quali TURN BACK, TOTO IV, ISOLATION, FAHRENHEIT, THE SEVENTH ONE e KINGDOM OF DESIRE. Oltre che percussionista è stato anche un bravissimo insegnante.

Amante del jazz e della musica in tutte le sue forme, oltre ad aver collaborato con i figli, Joe Porcaro ha lavorato a dischi di Nancy Sinatra, Stan Getz, Gerry Mulligan, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Natalie Cole, The Monkees, Gladys Knight, Madonna, ma anche a THE WALL dei Pink Floyd.

Ha partecipato infine alla realizzazione di diverse colonne sonore cinematografiche, insieme ad artisti del calibro di John Williams, James Horner, Danny Elfman, John Frizzell.