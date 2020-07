Come nacquero le Runaways?

Prima ancora che imparasse a suonare, un insegnante di chitarra disse a Joan Jett che "le ragazze non suonano il rock n' roll". Ma le Runaways dimostrarono il contrario.

Non dev'essere stato facile essere una delle prime rock band tutte al femminile, non dev'essere stato facile scoprire un mondo sessista che dice che le donne non possono fare rock. Non dev'essere stato facile affrontare tutto ciò tra i 15 e i 17 anni. Le Runaways ci riuscirono e, se durante gli anni di attività non godettero di immensa popolarità, spianarono la strada a tutte le band al femminile che seguirono (qui per scoprire le donne più influenti sulla scena heavy metal).

In molti ritengono che le Runaways siano una sorta di gruppo creato a "tavolino" dal manager e produttore musicale Kim Fowley, che mise in contatto le diverse artiste che avrebbero formato la band. Fowley racconta però un'altra versione della storia:

Non ho messo insieme le Runaways; io ho avuto un'idea, loro hanno avuto delle idee, ci siamo incontrati tutti, c'è stata una sorta di combustione e da cinque diverse versioni di quel gruppo sono arrivate le cinque ragazze che sono piaciute alla gente.

Tutto si può far risalire a quando Joan Jett si trasferì a Los Angeles. Era da quando aveva preso in mano una chitarra che la ragazzina aveva deciso che sarebbe diventata una rockstar e, nonostante tutte le opinioni negative, una volta giunta a L.A. sentì che in quella città tutto sarebbe stato possibile.

Pur non avendo esempi a cui guardare, ancora quindicenne e senza nemmeno una demo tra le mani, riuscì a contattare il produttore Kim Fowley e a esporgli il suo sogno: una rock band tutta al femminile.