Chi ispirò a Ronnie James Dio il gesto delle corna?

Sapete quali sono le origini del gesto apotropaico utilizzato sul palco da Ronnie James Dio? Ve le sveliamo in questo articolo.

La questione relativa alla paternità del famoso gesto delle corna, diventato un marchio di fabbrica dei metallari di tutto il mondo, è piuttosto controversa (come raccontavamo in questo articolo), ma la vasta maggioranza degli addetti ai lavori ne attribuiscono l'invenzione al grande Ronnie James Dio, ex membro di spicco dei Rainbow e dei Black Sabbath, dopo il licenziamento di Ozzy Osbourne.

Ronnie James Dio è stato uno dei massimi esponenti dell'heavy metal nonché grande utilizzatore del famoso segno delle corna.

Intendiamoci, quest'ultimo esisteva già da tempo come gesto apotropaico utilizzato soprattutto nell'area mediterranea, per esempio in Italia, patria della nonna di Ronnie James Dio.

Durante un'intervista, Dio ha infatti affermato che spesso sua nonna usava fare le corna con la mano ai passanti per scongiurare il malocchio. Nelle zone più rurali dell'Italia dei tempi della nonna di Dio, in effetti, non era raro sentire leggende che parlavano di sguardi diabolici che sarebbero stati in grado di procurare delle disgrazie al malcapitato che li avesse ricevuti. Per respingere il malocchio, però, bastava semplicemente alzare indice e mignolo nella direzione della persona si pensava stesse cercando di gettarci delle fatture.