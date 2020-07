Tommy Ramone: da manager a batterista dei Ramones

Quando Tommy Ramone entrò come manager in quello che sarebbe diventato uno dei gruppi punk rock più famosi della storia non sapeva che, di lì a poco, si sarebbe trovato delle bacchette da batterista in mano.

Thomas Erdelyi entrò a far parte dei Ramones appena il gruppo si venne a formare, attorno al marzo del 1974, prendendo il nome di Tommy Ramone, con il quale ancora oggi è conosciuto.

Inizialmente, Tommy entrò nella band come manager, ma ben presto Joey Ramone – allora batterista del gruppo – si rese conto che non riusciva a stare dietro al ritmo incalzante delle canzoni del gruppo e decise di cambiare ruolo diventandone la voce. Così, il posto alla batteria rimase vuoto per diverso tempo mentre i membri della band iniziarono a cercare un batterista che sapesse gestire il palco insieme a loro.

Dopo che le lunghe ricerche non diedero che risultati mediocri, venne tentato il tutto per tutto: nonostante non avesse mai preso in mano delle bacchette, Tommy Ramone fu il prescelto dai ragazzi. E, in effetti, i Ramones ci videro lungo: Tommy, in poco tempo, imparò come suonare una batteria e durante gli eventi live riuscì, assieme agli altri, a entusiasmare il pubblico con degli assoli di batteria incredibili.