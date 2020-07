Deep Purple: ascolta il nuovo singolo “Nothing At All”

I Deep Purple hanno condiviso il nuovo singolo Nothing At All, tratto dall'imminente album WHOOSH!, in uscita il 7 agosto. Ascoltalo qua.

Come i fan dei Deep Purple certamente sapranno, per vedere la band esibirsi in concerto, data l'emergenza sanitaria in corso, si dovrà attendere il 2021. Nel frattempo, tuttavia, Ian Gillan, Ian Paice, Steve Morse, Roger Glover e Don Airey non si sono fermati.

I Deep Purple hanno infatti condiviso il nuovo singolo Nothing At All tratto dal loro album WHOOSH! in uscita il 7 agosto. Un disco che vede i Deep Purple in collaborazione, per la terza volta, con il produttore Bob Ezrin, che li ha invitati a Nashville per scrivere e registrare i brani.

La band ha dato sfogo alla propria creatività e all'immaginazione, nella creazione di un album che "oltrepassasse i confini del tempo" e nell'espressione del risentimento per l'attuale situazione del mondo.

Dopo aver esplorato le tematiche del tempo e dello spazio con il brano Throw My Bones e dopo aver rivolto uno sguardo preoccupato al futuro con Man Alive, Nothing At All si chiede cosa gli umani abbiano fatto alla Terra durante la loro breve esistenza.