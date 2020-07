Quel primo disco di John Lawton con gli Uriah Heep

Come dicevamo, non è facile per un gruppo già ben avviato sostituire uno dei propri elementi fondamentali eppure, nonostante qualche reticenza iniziale, pare che la voce di Lawton piacque fin da subito ai fan degli Uriah Heep.

Vale la pena ricordare anche che FIREFLY fu un battesimo del fuoco non solo per Lawton ma anche per il bassista Trevor Bolder (sostituto di John Wetton), di cui vi abbiamo parlato in questo articolo che, dopo la sua nota collaborazione con David Bowie, fece il suo debutto con la band proprio con questo album.

Nonostante questi cambiamenti sostanziali nella formazione, l'album venne ricevuto in maniera piuttosto positiva da fan e critica. La critica, in particolare, vide l'opera come una sorta di ritorno alle origini per gli Uriah Heep, una specie di ricerca di quel sound che la band aveva fatto proprio negli anni 70 e che sembrava andato perso con l'ultimo album inciso con Byron come vocalist.

Forse fu proprio per questo parziale insuccesso commerciale che gli Uriah Heep di Lawton cercarono di cambiare rotta e navigare verso acque più limpide.

Indubbiamente, nonostante i tanti ostacoli, riuscirono a rimanere a galla e gran parte del merito fu anche dell'esecuzione precisa, potente e profonda del nuovo leader della band.