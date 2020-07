La rinascita di David Bowie: i TIN MACHINE

Insomma, per quanto la fama fosse inebriante, Bowie non si sentiva appagato. Decise così di reinventarsi musicalmente, e di farlo all'interno di una rock band. Non di un gruppo del quale fosse il leader, ma come membro alla pari. Non per suonare i suoi vecchi successi, ma per proporre brani inediti. Nacquero così i Tin Machine.

Ma chi faceva parte della band oltre a David Bowie, che ne era la voce? Innanzitutto il chitarrista Reeves Gabrels (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), che aveva conosciuto in tour, e che lo spinse alla sperimentazione. In un secondo momento alla formazione si aggiunsero i fratelli Sales, Tony al basso e Hunt alla batteria.

Il loro primo album, TIN MACHINE, uscì nel 1989. Il sound dei Tin Machine fu profondamente innovativo, e molto diverso rispetto a quello del Bowie solista. Ciò provocò parecchio disorientamento tra i fan del Duca Bianco, che non erano abituati a vederlo solo come il vocalist di un gruppo. Perfino la sua casa discografica, la EMI, tentò di distanziarsi da lui. Il tour promozionale dell'album fu l'antitesi del Glass Spider Tour: 12 tappe in altrettanti piccoli locali, senza la teatralità tipica del Duca Bianco. Ciò permise a molti fan di Bowie di vederlo dal vivo, ma le loro aspettative vennero deluse: non venne mai suonato alcun suo successo dell'epoca da solista.

Insomma, sicuramente i Tin Machine non garantirono a Bowie il successo commerciale, e spesso furono criticati di essere solo una trovata pubblicitaria, ma la realtà è ben diversa. I Tin Machine assicurarono al Duca la possibilità di concentrarsi su se stesso e sulla sua musica, senza curarsi di altro. E, dopo l'esperienza di NEVER LET ME DOWN, era proprio quello che gli serviva.