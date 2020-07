John Petrucci: in arrivo il secondo album da solista

Già con SUSPENDED ANIMATION Petrucci era riuscito a conquistare il proprio pubblico anche se in una veste diversa rispetto a quella da lui indossata fino a quel momento all'interno dei Dream Theater. L'idea per questo primo lavoro come solista era venuta a Petrucci dopo essere stato invitato da Joe Satriani e Steve Vai a partecipare al loro G3 Tour del 2001 (G3 è un progetto musicale concepito negli anni 90 da Satriani che si propone di unire i tre più grandi chitarristi al mondo per realizzare alcuni concerti epocali).

La grande esposizione mediatica e l'ampia porzione di pubblico raggiunta durante questi eventi live furono per Petrucci una spinta enorme che lo portò a concepire il proprio primo album come solista.

Facciamo un passo avanti di molti anni: è di qualche giorno fa l'annuncio ufficiale dato da Petrucci tramite il proprio profilo Instagram dell'arrivo imminente di un nuovo album, TERMINAL VELOCITY, con tanto di titoli dei nove brani che quest'ultimo conterrà.