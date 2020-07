Bruce Springsteen racconterà la sua estate in diretta radiofonica

Bruce Springsteen tornerà a parlare con i fan via radio e svelerà le sue canzoni preferite dell'estate. Tutti i dettagli:

Conoscete la E Street Radio? Si tratta di un canale tematico della piattaforma satellitare SiriusXM su cui, durante la quarantena, il Boss ha avviato una serie, andata in onda ogni due settimane per due mesi.

Dopo l'ultima puntata del primo luglio, che ha visto la partecipazione di Southside Johnny e Steven Van Zandt, Bruce Springsteen ha deciso di regalare ai fan, sempre via radio, una puntata speciale.

Il prossimo episodio, che andrà in onda il 15 luglio alle ore 10, sarà infatti dedicato tutto all'estate: Summertime, Summertime questo il titolo. Nel dare l'annuncio su SiriusXM oggi, il disc jockey di E Street Radio Jim Rotolo ha detto che Springsteen

racconterà alcune delle sue storie preferite, quando crebbe nel New Jersey. Anche alcune delle sue canzoni preferite dell'estate.

Il Boss lo aveva già anticipato durante lo show del 17 giugno. Aveva detto infatti di aver preparato uno show incentrato sulla "celebrazione delle gioie dell'estate", ma di averlo rimandato a causa dell'urgenza di parlare della crisi del Coronavirus e della mancata risposta di molti politici a quest'ultima (leggi qua, invece, per scoprire cosa ha dichiarato Springsteen a proposito dell'omicidio di George Floyd, durante la quarta puntata).

Lo spettacolo, per i fan italiani, non sarà visibile in diretta ma, come gli scorsi interventi di Springsteen, verrà sicuramente registrato e messo in rete, sul canale Youtube di SiriusXM. Nel frattempo, ecco un estratto dalle scorse puntate: