Joy Division: quella copertina che passò alla storia

Ad attirare il pubblico fu però anche la copertina dell'album, che ben presto divenne un cult nell'iconografia mondiale. T-shirt, post sui social network, murales e perfino tatuaggi: la cover di UNKNOWN PLEASURES è ovunque. Ma chi la inventò? E da dove prese l'idea?

La copertina fu realizzata da Peter Saville, un grafico della Factory records. Pare però che l'idea fosse stata del batterista della band, Stephen Morris. Fu egli a imbattersi, all'interno della Cambridge Enciclopedia of Astronomy, in una serie di linee nere su fondo bianco, che da molti vengono scambiate per il battito del cuore umano. Morris riconobbe subito l'immensa portata evocativa contenuta in quelle semplici linee, e pensò che sarebbe stata adatta alla copertina di un disco.