Quando i Pink Floyd camminarono sulle acque della laguna veneziana

Anche solo riguardare le immagini di quell'evento epocale mozza il fiato. In quel momento i Pink Floyd erano quasi giunti al termine del loro tour europeo A Momentary Lapse of Reason Tour organizzato per promuovere l'ultimo album della band, A MOMENTARY LAPSE OF REASON, appunto, primo album pubblicato dopo l'uscita dal gruppo di una colonna portante come Roger Waters.

Dopo un duro colpo come quello, per i Pink Floyd non fu facile riprendersi e, nonostante i molti sforzi, fu un salto nel vuoto per la band e l'album stesso ricevette recensioni decisamente contrastanti, spesso negative, poiché non venne visto come un album al pari dei precedenti. Mancava infatti, secondo la critica, di freschezza, creatività e innovazione. Qui sotto, l'album nella versione remastered del 2011.