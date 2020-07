5 cose che (forse) non sapevate su Jon Lord dei Deep Purple

Chi era Jon Lord prima di entrare nei Deep Purple? Ve lo raccontiamo in questo articolo.

Non si può dire che la vita di Jon Lord non sia stata vissuta al massimo: con le sue sperimentazioni con la tastiera e con l'organo Hammond è entrato di diritto nella storia della musica (vi abbiamo raccontato in questo articolo il suo contributo per la celebre Highway Star).

Può essere, però, che anche i fan più accaniti dei Deep Purple – e di Lord in particolare – si siano fatti sfuggire alcuni dettagli sulla carriera e sulla vita dell'artista precedenti all'entrata nella band. Per questo proponiamo 5 curiosità sugli inizi del percorso artistico di Jon Lord che (forse) non conoscete.

1. I primi passi con il pianoforte

Da bambino, Lord fu iniziato alla musica tramite un approccio classico al pianoforte caldeggiato dal padre, anch'egli un musicista, più in particolare un sassofonista, originario della zona di Leicester in Inghilterra, luogo che rimase sempre impresso nella mente e nel cuore di Lord.

Così, fin dalla primissima infanzia – iniziò a suonare a cinque anni – Lord sviluppò un gusto particolare per la musica classica diventando un grande estimatore di Bach al quale avrebbe fatto spesso riferimento all'interno del suo lavoro futuro (per esempio nel brano riportato qui sotto, Bach Onto This, del 1982).