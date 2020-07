Jordan Rudess dei Dream Theater omaggia in musica Ennio Morricone

Quello di Rudess non è il primo tributo a Morricone da parte dei Dream Theater. Già anni prima, all'interno del brano Take the Time (estratto dal secondo album in studio IMAGES AND WORDS, del 1992), la band aveva inserito una citazione da Nuovo Cinema Paradiso ("Ora che ho perso la vista, ci vedo di più").

Un altro grande ringraziamento a un grande Maestro.