Quando un concerto di Bruce Springsteen fece “cadere” il Muro di Berlino

Così, il 19 luglio 1988 Bruce Springsteen si esibì a Berlino Est, davanti a una folla immensa. Le fonti ufficiali parlano di 160.000 spettatori, ma pare che in realtà fossero oltre 300.000.

Era il pubblico più vasto che avessi mai visto, tanto che dal palco non ne scorgevo la fine. Bandierine americane fatte in casa sbattevano al vento.

Se il governo della Repubblica Democratica Tedesca poteva aspettarsi che le migliaia di giovani impazzissero di gioia ad ascoltare Born in the U.S.A (che sì, era una critica agli Stati Uniti, ma ciò testimoniava solo la libertà che vigeva in un Paese il cui governo poteva essere criticato dall'interno), di certo non immaginava le parole che Springsteen pronunciò sul palco:

Voglio dirvi che non sono qui a favore o contro alcun governo, sono venuto per suonare del rock’n’roll per voi berlinesi dell’Est, nella speranza che un giorno tutte le barriere saranno abbattute.

Bruce non era approdato a Berlino Est con l'idea di pronunciare queste parole, anzi, inizialmente non aveva l'obiettivo di criticare il regime. Tuttavia, ad attenderlo in DDR aveva trovato una sorpresa poco appagante: sui biglietti del suo concerto si leggevano le parole "Konzert fuer Nikaragua". Il suo concerto veniva sfruttato per fare propaganda al regime rivoluzionario sandinista (socialista) del paese sudamericano.

Ovviamente Springsteen non fu felice di vedere la sua immagine pubblica utilizzata per fare propaganda politica a sua insaputa. Così, preso dalla rabbia, scrisse su un foglietto delle parole in inglese, e chiese al suo autista tedesco di tradurle. L'uomo, quando vide cosa il musicista aveva scritto, sbiancò. Tuttavia si fece coraggio e tradusse le parole in tedesco, scrivendo anche la pronuncia. Fece solo un piccolo cambiamento: sostituì la parola Mauer (muro) con Barriere (barriera). Insomma, meglio non osare troppo.

Quelle poche parole sono però sufficienti a far esplodere il caos: la folla di 300.00 spettatori si mette a urlare, un grido di libertà che sale fino al cielo. Il concerto viene trasmesso in tv con qualche secondo di ritardo rispetto al live, abbastanza tempo per non trasmettere quella dedica sui canali di stato.

Tuttavia il danno era fatto: 16 mesi dopo, il 9 novembre 1989, il Muro di Berlino cadde per sempre. La profezia di Springsteen si era compiuta.