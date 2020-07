Elvis Presley: quando una canzone ridiede speranza al re del rock ‘n’ roll

Oggi il nome di Elvis è sulla bocca di tutti ma, prima che la sua musica facesse il giro del mondo, l'artista dovette sopportare diversi rifiuti. Ecco come, finalmente, riuscì a dimostrare di avere talento da vendere.

Non tutti i grandi talenti riescono, almeno inizialmente, a dimostrare il proprio enorme potenziale. Non è raro, infatti, apprendere che artisti di fama internazionale hanno avuto diversi problemi a esordire e una buona dose di porte chiuse in faccia. Sembra assurdo, ma fu questo il caso del re del rock 'n' roll, Elvis Presley.

Elvis si avvicinò alla musica fin da giovanissimo quando, con i suoi genitori, frequentava una chiesa evangelica di Tupelo. Dopo la sua prima performance pubblica tenutasi quando Presley aveva solo dieci anni durante un contest canoro al quale arrivò quinto, il giovanissimo Elvis decise che la musica sarebbe stata la sua strada.

Così, gli anni passarono in fretta fra qualche lezione di chitarra e diverse esibizioni scolastiche e per Presley arrivò il giorno del diploma.

Era l'agosto del 1953 quando Elvis decise di registrare il suo primo singolo presso gli studi dell'etichetta discografica indipendente Sun Records di Memphis (città oggi simbolo di Elvis nella quale l'artista si era trasferito da qualche tempo). Il vinile conteneva due cover di vecchie canzoni – My Happiness e That's When Your Heartaches Begin – che, stando a Presley, erano fra le preferite di sua madre. In effetti, inizialmente Presley dichiarò di non essere interessato al successo del disco, dato che quelle registrazioni erano state fatte solo come regalo per la mamma.

Molti, però, hanno visto dell'altro in quelle prime registrazioni: probabilmente Presley scelse la Sun Records nella speranza che il suo talento venisse finalmente scoperto dato che, per le ristrettezze economiche nelle quali la sua famiglia da sempre versava, il pagamento dello studio di registrazione della Sun Records (seppur per un brevissimo lasso di tempo) era un dispendio economico da non sottovalutare, soprattutto considerando che all'epoca esistevano metodi molto più economici per registrare propri pezzi a livello amatoriale.